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KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLIYOR
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  3. 01 Haziran 2020 11:55

70 suç kaydı bulunan hırsızdan ''pes'' dedirten savunma

Tekirdağ’da bir tekel büfeden para çalan suç makinesi hırsız tutuklanırken, “Pişmanım, ödeyeceğim. Aha dayıya sor” dedi.

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