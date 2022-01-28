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ABD polisi silahsız şüpheliyi vurdu

ABD'nin Tennessee eyaletinde otoyol kenarında oturan bir adam, 9 polis memuru tarafından vurularak öldürüldü.

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