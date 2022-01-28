Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD polisi silahsız şüpheliyi vurdu ABD polisi silahsız şüpheliyi vurdu 28 Ocak 2022 Cuma Saat: 16:05 ABD'nin Tennessee eyaletinde otoyol kenarında oturan bir adam, 9 polis memuru tarafından vurularak öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f3ea1727f9c83c7e129343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye donarken, Şevval Şahin ip bikinisiyle jet-ski şovu! Kayak takımlarını kapıp, tüm şehri gezdi Gören gözlerine inanamadı! Siyah kar yağdı... İsmet İnönü'nün notu ''Gizli Hazine''den çıktı! 86 yıl sonra bulundu Zincir markette korkutan yangın Rusya'dan Ukrayna açıklaması: ''Savaş olmayacak'' Ece Erken korkunç cinayet sonrası ilk kez görüntülendi Erzurum'da üçüncü çığ! Çok sayıda kişi mahsur kaldı Gazeteci yazar İsmail Çetin: ''Atatürk Peygamber soyundan geliyor''