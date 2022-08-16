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  4. ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu ''umarım linç yemem'' deyip yeni aracını tanıttı

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu ''umarım linç yemem'' deyip yeni aracını tanıttı

Green Card çekilişini kazanarak ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş, "Umarım fazla linç yemem" deyip yeni aracını tanıttı.

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