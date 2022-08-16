Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu ''umarım linç yemem'' deyip yeni aracını tanıttı ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu ''umarım linç yemem'' deyip yeni aracını tanıttı 16 Ağustos 2022 Salı Saat: 14:30 Green Card çekilişini kazanarak ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş, "Umarım fazla linç yemem" deyip yeni aracını tanıttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fb7fcd1619342c6c050663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şanlıurfa'da karakola roketli saldırı: Şehit ve yaralılar var İstanbul'da silahlı dehşet kamerada Deniz kenarında sandalyeler havalarda uçuştu İstanbul'da inanılmaz hırsızlık: Parasını ödeseler bu kadar hızlı olmazdı! Mahmutyazıcıoğlu duruşmasında Ece Erken sanık ifadelerini duyunca bayıldı ''Karadeniz'de yeni doğalgaz rezerveleri bulundu!'' Petek Dinçöz kendi kınasından paylaştı İstanbul'da sevgili dehşeti! Mahallelinin kabusu oldular İstanbul'da sosyal medyada paylaşmak için ölümcül oyun kamerada