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Adıyamanlı depremzedeler sahurda çadırlarda buluştu

Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman’da Ramazan ayının ilk gününde depremzedeler çadırlarda sahur yaptı.

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