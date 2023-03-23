Anasayfa Video Galeriler Gündem Adıyamanlı depremzedeler sahurda çadırlarda buluştu Adıyamanlı depremzedeler sahurda çadırlarda buluştu 23 Mart 2023 Perşembe Saat: 09:20 Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman’da Ramazan ayının ilk gününde depremzedeler çadırlarda sahur yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641befa79f8b7f3172291fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesi Hatay’da ilk sahur çadırlarda yapıldı Deprem bölgesinde skandal iddia: Erdoğan geliyor diye mi söküldü ? İstanbul'da korkutan manzara; yüzlercesi yeryüzüne çıktı Erdoğan açıkladı: En düşük emekli maaşı 7.500 TL oldu! ''Arka Sokaklar hayranı'' alkollü sürücü polisi canından bezdirdi Erdoğan: ''HÜDAPAR yerli ve milli'' Mithat Sancar- Seçimlere 'Yeşil Sol Parti' ile gireceğiz - Güncel - ODATV BOTAŞ'ın petrol boru hattında kaçak! Ham petrol nehre aktı Rusya, yine sivilleri katletti! 9 katlı apartman vuruldu, çok sayıda ölü var