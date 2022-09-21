Anasayfa Video Galeriler Gündem Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Sadaka kutusunu çaldı Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Sadaka kutusunu çaldı 21 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 17:55 Kayseri'de şüpheli bir kişi, içerisinde 600 TL bulunan sadaka kutusuna güçlükle ulaşarak çaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632b25d9c643bf57a505e143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var Belediye başkanı açıkladı: ''1 aylık suyumuz kaldı, kesintilere başlayacağız'' Üvey baba vicdansızlığı kamerada! Küçük çocuğu öldürmekten beter etti Perinçek: ''Şam ziyaretimizi AK Parti'nin Amerikancı kanadı engelledi'' ''Cumartesi Anneleri'' duruşması öncesi ortalık karıştı İran'da Mahsa Amini öfkesi büyüyor! Kadınlar sokakta başörtülerini yaktı Marmaris'te orman yangını! Alevler korkunç boyutta Altın ödüllü tost yarışmasında pes dedirten hırsızlık