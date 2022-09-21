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  4. Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Sadaka kutusunu çaldı

Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Sadaka kutusunu çaldı

Kayseri'de şüpheli bir kişi, içerisinde 600 TL bulunan sadaka kutusuna güçlükle ulaşarak çaldı.

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