Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener'in teröristbaşı Öcalan'la ilgili sözleri salonda ayakta alkışlandı Akşener'in teröristbaşı Öcalan'la ilgili sözleri salonda ayakta alkışlandı 19 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler yapan Akşener'in teröristbaşı Öcalan'la ilgili sözleri ise salondakiler tarafından ayakta alkışlandı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e7c8bb98c070711b52c123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esenyurt'ta korku dolu anlar! Yüzsüz hırsızdan ''pes'' dedirten not... Atatürk Havalimanı'nda kalan o uçak 12'ye bölündü Direksiyon sınavında kalan kızı için öğretmenine saldırdı Kar şehri esir aldı, AK Partili belediye başkanı Şahin'in tepkisi olay oldu İmamoğlu'ndan Erdoğan'a metro göndermesi Ebru Polat'dan çok konuşulacak ''Devlet Bahçeli'' iddiası Ankara'da korkutan patlama İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken paylaşım: ''Başka hiçbir ülkede görmedim...''