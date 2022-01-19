Akşener'in teröristbaşı Öcalan'la ilgili sözleri salonda ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler yapan Akşener'in teröristbaşı Öcalan'la ilgili sözleri ise salondakiler tarafından ayakta alkışlandı

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