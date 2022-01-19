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  4. Akşener'in teröristbaşı Öcalan'la ilgili sözleri salonda ayakta alkışlandı

Akşener'in teröristbaşı Öcalan'la ilgili sözleri salonda ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler yapan Akşener'in teröristbaşı Öcalan'la ilgili sözleri ise salondakiler tarafından ayakta alkışlandı

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