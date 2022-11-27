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Antalya'daki tarihi batıkta tarihi keşif

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde su altı arkeolojik kazı çalışmalarının sürdüğü Tunç Çağı batığında 3 bin 600 yıllık kurşun ağırlıklar bulundu.

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