Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'daki tarihi batıkta tarihi keşif Antalya'daki tarihi batıkta tarihi keşif 27 Kasım 2022 Pazar Saat: 21:25 Güncelleme: 27 Kasım 2022 Pazar 21:25 Antalya'nın Kumluca ilçesinde su altı arkeolojik kazı çalışmalarının sürdüğü Tunç Çağı batığında 3 bin 600 yıllık kurşun ağırlıklar bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6383ab99cb45ee0ff1072583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın yeni seçim şarkısı Kıraç'tan geldi Vatandaş ucuz iPhone'u buldu! Sınır kapısına hücum ettiler İstanbul'da yürüyüş yapmak isteyen kadınlara yine gözaltı Bir sokak röportajcısı daha gözaltında Bartın'da ırmak suyu yükseldi; yol çöktü Fatih Terim'in annesine veda! Futbol ve siyaset dünyası cenazeye akın etti İndirimi duyunca adeta gözleri döndü! İzdihamda 2 kadın hastanelik oldu İstanbul'un göbeğinde dehşet! Para istedikleri kişileri dövüp bıçakladılar ''İcralık araç'' çetesinden akıl almaz vurgun