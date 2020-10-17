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  3. 17 Ekim 2020 12:05

Azerbaycan Ermenistan'dan intikamını böyle aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yayınladı.

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Ermenistan sivilleri vurdu!
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