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  3. 01 Nisan 2020 23:10

Bakan Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: ''Bana yaklaşma''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs ilgili açıklama yapmadan önce yanına gelen görevliye "Bana yaklaşma" diyerek uyardı.

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