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  3. 31 Temmuz 2020 18:15

Bayram günü kahreden haber! Yatalak annesini hastanelik etti!

Elazığ'da Doğukent Mahallesi Güzel Sokak'ta A.D. tarafından yatalak annesi Rahime D. ye işkence yaparak hastanelik etti.

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