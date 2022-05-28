  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Beşiktaş kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu

Beşiktaş kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasının ardından kongre üyeleri arasında kavga çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
TEKNOFEST fuarında Aliyev'in sözleri alandakileri coşturdu: Erdoğan ayağa kalkıp sarıldı
Tabiat ana kazandı, yanan ormanlar küllerinden doğdu!
Gurbetçilerin Türkiye'ye akını başladı! Koşun koşun Euro 17,50 TL!
Türkiye'nin gizli cenneti mendereslerden kartpostallık görüntüler
Avcılar’da sokak ortasında kadını tokatladı, çevredekiler izledi
Trans oyuncu için Barbie bebek üretildi
Bridgerton'ın yıldız ismi akıl hastanesine kaldırıldı
Gece yarısı vahşeti: Akrabalarını katletti, eşini yaraladı
İstanbul'da iğrenç olay: 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar!