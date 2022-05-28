Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu Beşiktaş kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu 28 Mayıs 2022 Cumartesi Saat: 16:01 Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasının ardından kongre üyeleri arasında kavga çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62921d2469162a02d9514903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEKNOFEST fuarında Aliyev'in sözleri alandakileri coşturdu: Erdoğan ayağa kalkıp sarıldı Tabiat ana kazandı, yanan ormanlar küllerinden doğdu! Gurbetçilerin Türkiye'ye akını başladı! Koşun koşun Euro 17,50 TL! Türkiye'nin gizli cenneti mendereslerden kartpostallık görüntüler Avcılar’da sokak ortasında kadını tokatladı, çevredekiler izledi Trans oyuncu için Barbie bebek üretildi Bridgerton'ın yıldız ismi akıl hastanesine kaldırıldı Gece yarısı vahşeti: Akrabalarını katletti, eşini yaraladı İstanbul'da iğrenç olay: 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar!