  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Haziran 2020 22:25

Bilim Kurulu Üyesinden ''nargile'' açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü katıldığı canlı yayında, nargile ile alakalı olarak "Nargile üzerinde yapılan çalışmalarda çok fazla mikroorganizma ve bulaşın olduğunu görüyoruz" dedi.

Video Galeri
Metrobüs ve tramvay duraklarındaki kalabalık korkuttu
Metrobüs ve tramvay duraklarındaki kalabalık korkuttu
Video Galeri
Şoke eden görüntü! Dezenfekte edilirken alev aldı!
Şoke eden görüntü! Dezenfekte edilirken alev aldı!
Video Galeri
Ayrı yaşadığı eşiyle ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince bıçakladı!
Ayrı yaşadığı eşiyle ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince bıçakladı!
Video Galeri
Havalimanı pisti bitmeyince Vali isyan etti: Utancımdan sokağa çıkamam
Havalimanı pisti bitmeyince Vali isyan etti: Utancımdan sokağa çıkamam
Video Galeri
Ağrı'da acı olay! Dereye giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu
Ağrı'da acı olay! Dereye giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu
Video Galeri
Mardin'de 600 dönüm alan küle döndü!
Mardin'de 600 dönüm alan küle döndü!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM