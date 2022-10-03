Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilginç olay... Mesaiye paraşütle gitti Bir ilginç olay... Mesaiye paraşütle gitti 03 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 22:35 Bursa’da paraşüt tutkunu bir fabrika çalışanı mesaiye uçarak gitti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633b3978decc9a5db943bc63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Skandal görüntüler: Rakı sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Bakan Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması İstanbul Adliyesi'nde intihar şoku Miçotakis'in zor anları! Türkiye'yi şikayet ederken ekrana bu görüntüler yansıtıldı Erdoğan'ın sözleri iki ülkeyi panikletti: ''Bizi tehdit ediyor'' Suriyeli ''insan kaçakçısı'' suç üstü yakalandı Gaziantep'te kurtarma operasyonu işkenceye dönüştü İstanbul'da güpe gündüz kaşla göz arasındaki hırsızlık kamerada Dolandırıcıların son tuzağı bu oldu! Pes, vallahi pes, billahi pes!