Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası başkent Ankara! Utandıran kuyruk kamerada Burası başkent Ankara! Utandıran kuyruk kamerada 01 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 12:20 Türkiye'de vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent Mobil Marketlerinde başlattığı "ucuz et" satışında kahreden kuyruk kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63da2edd87935e1b9449b9b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kadın ''sana kim iş verir'' diyen patronunu pişman etti Trafikte inanılmaz olay: Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti Sosyal medya imamından olay sözler: ''Hz. Meryem ve Hz. Muhammed evlenecek'' İstanbul'da kan donduran olay! Bebeğini 4'üncü kattan aşağı attı Habertürk canlı yayınında olay! Konuklar birbirine girdi Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Lapa lapa yağdı... Ahmet Necdet Sezer'den laiklik mesajı - Siyaset - ODATV Murat Bardakçı'dan II. Abdülhamid hakkında dikkat çeken açıklama