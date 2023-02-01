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  4. Burası başkent Ankara! Utandıran kuyruk kamerada

Burası başkent Ankara! Utandıran kuyruk kamerada

Türkiye'de vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent Mobil Marketlerinde başlattığı "ucuz et" satışında kahreden kuyruk kameralara yansıdı.

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