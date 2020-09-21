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  3. 21 Eylül 2020 10:05

Bursa'da korona halayına polis baskını

Bursa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayarak halay çeken gruba polis para cezası kesti.

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Yine eski eş dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı!
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