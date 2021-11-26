Anasayfa Video Galeriler Gündem Cezaevinden çıkan adam eski eşini sokak ortasında dövdü Cezaevinden çıkan adam eski eşini sokak ortasında dövdü 26 Kasım 2021 Cuma Saat: 16:40 İstanbul Gaziosmanpaşa'da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Serdar F., eski eşi Ç.T.'yi sokak ortasında dövdü. Kadın çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a0e3e38d6e0b3ef8501b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Altında yükseliş trendi bitti mi? Uzmanı açıkladı Rahmi Özkan'ın acı günü Bu videoyu izlemeden bugün alışveriş yapmayın! Bu videoyu izlemeden bugün alışveriş yapmayın! Öğretim görevlisinden AK Parti'yi protesto edenlere skandal sözler Bunalıma girip intihar etmek isteyen eski hostes güçlükle ikna edildi İBB Meclisi'nde mikrofon kapattıran gerginlik Bergen film ekibinden kadına şiddete tepki: Sen affetsen ben affetmem Çok konuşarak dolandırdı! Kasada 9 yaşındaki çocuğun durduğunu görünce...