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  4. Cezaevinden çıkan adam eski eşini sokak ortasında dövdü

Cezaevinden çıkan adam eski eşini sokak ortasında dövdü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Serdar F., eski eşi Ç.T.'yi sokak ortasında dövdü. Kadın çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu.

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