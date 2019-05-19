Dağdan kopan dev kaya parçası kafenin üzerine düştü
19 Mayıs 2019 20:25
Dağdan kopan dev kaya parçası kafenin üzerine düştü
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir hafta önce yaşanan heyelanın ardından bir heyelan daha meydana geldi. Dağdan kopan dev kaya parçası bir kafenin üzerine düşerken. olayda ölen ya da yaralanan oldu. Edinilen bilgiye göre, Birecik-Halfeti sahil yolu üzerinde Kelaynak üretim istasyonuna yaklaşık 2 kilometre mesafede dağdan kopan dev kaya parçası büyük bir gürültüyle yola düştü. Kayaların...