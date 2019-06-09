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  3. 09 Haziran 2019 11:54

Danla Bilic ile Yeliz Yeşilmen birbirine girdi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, programında Yeliz Yeşilmen ile dalga geçti. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Yeliz Yeşilmen, ''Sosyal medya ünlülerin ömrü kısadır'' dedi.

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