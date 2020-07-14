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  3. 14 Temmuz 2020 17:35

Define avı kabusa döndü

Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatan iki kişi şelaleden düştü. Mahsur kalan defineciler 1 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

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