Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde korku dolu gece! Deprem bölgesinde korku dolu gece! 29 Mart 2023 Çarşamba Saat: 08:25 Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 11 katlı binanın sallaması üzerine harekete geçen ekipler, emniyet şeridiyle güvenlik önlemi aldı. Konteynerde kalan yabancı uyruklu iki kişi de tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6423cbc005c5390570716463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kayseri'de korku dolu anlar: Belediye önünde kendini ateşe verdi Sinan Oğan'dan seçim açıklaması: İkinci tura kalamazsa kimi destekleyecek? Depremde kaybettiği annesinin ısrarı hayatını kurtardı Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü! Bina tahliye edildi Kansere yakalandı, pes etmedi, kendi işinin patronu oldu İstanbul'da genç kadına güpegündüz silahlı saldırı kamerada Kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı: Son anda kurtuluş kamerada! Kılıçdaroğlu'nun ilk seçim vaadi bu oldu Usta oyuncu Köksal Engür'e veda!