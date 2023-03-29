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Deprem bölgesinde korku dolu gece!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 11 katlı binanın sallaması üzerine harekete geçen ekipler, emniyet şeridiyle güvenlik önlemi aldı. Konteynerde kalan yabancı uyruklu iki kişi de tahliye edildi.

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