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  4. Diş ameliyatı için gitti; gözünü yoğun bakımda açtı

Diş ameliyatı için gitti; gözünü yoğun bakımda açtı

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İstanbul Sancaktepe’de özel bir diş kliniğine tedavi olmak için giden 60 yaşındaki vatandaş, asistan doktorun yanlış müdahalesi sonrasında yüzünde ve vücudunda şişlikler meydana geldi.

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