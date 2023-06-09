Diş ameliyatı için gitti; gözünü yoğun bakımda açtı

İstanbul Sancaktepe’de özel bir diş kliniğine tedavi olmak için giden 60 yaşındaki vatandaş, asistan doktorun yanlış müdahalesi sonrasında yüzünde ve vücudunda şişlikler meydana geldi.

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