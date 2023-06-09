Anasayfa Video Galeriler Gündem Diş ameliyatı için gitti; gözünü yoğun bakımda açtı Diş ameliyatı için gitti; gözünü yoğun bakımda açtı 09 Haziran 2023 Cuma Saat: 14:10 Güncelleme: 09 Haziran 2023 Cuma 14:10 İstanbul Sancaktepe’de özel bir diş kliniğine tedavi olmak için giden 60 yaşındaki vatandaş, asistan doktorun yanlış müdahalesi sonrasında yüzünde ve vücudunda şişlikler meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648308a3df96ef50385f26c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fırıncıya ''ucuza ekmek satıyor'' davası Türkiye'nin gururu HÜRJET gökyüzüyle buluştu Bodrum'da isyan ettiren manzara! 1.295 TL'lik ceza onları durduramadı Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı Oto kaçakçılarına ''Fren'' operasyonu: 10 ilde çok sayıda araca el konuldu İstanbul'da aile içi cinayet! Annesi ''ben yaptım'' dedi ama... Çöpte bulduğu 3 bin 200 doları sahibine teslim etti Ortalık savaş yerine döndü; bir genç 12 yerinden bıçaklandı Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!