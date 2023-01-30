Anasayfa Video Galeriler Gündem Dışarıdan yemek siparişi vermişti; hayatının şokunu yaşadı Dışarıdan yemek siparişi vermişti; hayatının şokunu yaşadı 30 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 15:10 Güncelleme: 30 Ocak 2023 Pazartesi 15:10 Adana'da kuzenleriyle birlikte bir restorandan ekmek arası tavuk siparişi veren 10 yaşındaki kız çocuğunun yiyeceğinden tırtıl çıkınca şoke oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d7b3ae4630115de0398f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR EYT'li esnaftan ilginç kampanya! Ne var ne yok 5 TL'den sattı İstanbul'da market hırsızına meydan dayağı 6 yaşındaki çocuğun istismar davasında zanlı için adliyeye akın ettiler Fenerbahçe o transferi resmen açıkladı Marketlerin ''pes'' dedirten yeni etiket oyunu ifşa oldu! Erdoğan'a bu video ile ''aldatıyorsun'' dedi İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var Pelin Akil'e çirkin saldırı: ''Anneme, babama, sülaleme küfür etti''