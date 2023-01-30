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  4. Dışarıdan yemek siparişi vermişti; hayatının şokunu yaşadı

Dışarıdan yemek siparişi vermişti; hayatının şokunu yaşadı

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Adana'da kuzenleriyle birlikte bir restorandan ekmek arası tavuk siparişi veren 10 yaşındaki kız çocuğunun yiyeceğinden tırtıl çıkınca şoke oldu.

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