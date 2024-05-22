Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: 3 bin yıllık Birgi köyü, tarihe meydan okuyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyanın en güzel köyleri arasında gösterilen 3 bin yıllık Birgi köyü, evleri, medreseleri ve camileriyle yıllara meydan okuyor.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664da9c486e7d40b80076463" allowfullscreen></iframe>