Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: 3 bin yıllık Birgi köyü, tarihe meydan okuyor Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: 3 bin yıllık Birgi köyü, tarihe meydan okuyor 22 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 11:16 Güncelleme: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 11:16 İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyanın en güzel köyleri arasında gösterilen 3 bin yıllık Birgi köyü, evleri, medreseleri ve camileriyle yıllara meydan okuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664da9c486e7d40b80076463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 9 kişinin öldüğü kaza ihmaller zinciri Tuvalette doğurdu, çöpe attı, ifadesi pes dedirtti Onlar Türkiye'nin ''zirvedeki'' ayıları... Hayati uyarı geldi Beş yıldızlı otellere komşu ''çardak kent'' için son 6 ay İran Türkiye'yi, Selçuk Bayraktar İran'ı yalanladı: Ben de oradaydım Yine fatura ödeme merkezi yine vurgun Meclis'te Gökçek krizi: ''Sen trol çocuğusun'' Günlerce konakladığı otelden parayı ödemeden tüydü Düğün evinde cephanelik bulundu