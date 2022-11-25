Anasayfa Video Galeriler Gündem Düşük faizli esnaf kredisinde tarih belli oldu Düşük faizli esnaf kredisinde tarih belli oldu 25 Kasım 2022 Cuma Saat: 16:05 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar için hazırlanan 100 milyar liralık kredi paketinden 15 milyar liralık tutarın pazartesi, geri kalanının ise 4 ay içinde kooperatiflere gönderileceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6380bdae5d30716a1c2538cb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine top mermisi yerleştiriliyor Koronavirüse yakalanan İlber Ortaylı'dan iyi haber İYİ Partili isim Erdoğan'ın karşısında görmek istediği adayı açıkladı ''Alışverişe gidiyorum'' diye evden çıktı cansız bedeni çıplak halde bulundu AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteciden olay ''yoksulluk'' açıklaması Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a: ''Daha dur, bunlar iyi günleriniz'' Cübbeli Ahmet'e tepki yağıyor! Hayat pahalılığını böyle savundu! A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti veda etti Korkutan gerçek gözler önüne serildi: Kuruyoruz!