Düşük faizli esnaf kredisinde tarih belli oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar için hazırlanan 100 milyar liralık kredi paketinden 15 milyar liralık tutarın pazartesi, geri kalanının ise 4 ay içinde kooperatiflere gönderileceğini söyledi.

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