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  4. Düşük faizli esnaf kredisinde tarih belli oldu

Düşük faizli esnaf kredisinde tarih belli oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar için hazırlanan 100 milyar liralık kredi paketinden 15 milyar liralık tutarın pazartesi, geri kalanının ise 4 ay içinde kooperatiflere gönderileceğini söyledi.

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