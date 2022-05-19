Anasayfa Video Galeriler Gündem Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu 19 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 10:35 İçişleri Bakanlığınca Elazığ’da 514 personelin katılımıyla "Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu" başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6285f3399953c24eb77abf43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye dördüncü sondaj gemisine kavuştu Yangın sonrası ev sahibi ve kiracı birbirine girdi Elektrikli scooter alev topuna döndü İstanbul'da ölümün minik çocuğu teğet geçtiği an kamerada Mansur Yavaş’ın 19 Mayıs paylaşımına beğeni yağdı Saadet Partisi'nin 19 Mayıs videosu sosyal medyayı salladı İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde intihar girişimi Melih Gökçek'ten canlı yayında ''güldüren'' Mansur Yavaş iddiası İstanbul'da doğal gaz hattı alev aldı! Alevlere ''pet şişe ile müdahale'' şoke etti