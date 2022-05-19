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Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu

İçişleri Bakanlığınca Elazığ’da 514 personelin katılımıyla "Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu" başlatıldı.

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