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  3. 24 Mayıs 2017 10:45

Eli yine boş kaldı

ABD'nin 'first lady'si Melania Trump, ABD Başkanı eşi Donald Trump'ın elini yine boş bıraktı.

Video Galeri
Kalkıştan vazgeçti, yolcular tahliye edildi!
Kalkıştan vazgeçti, yolcular tahliye edildi!
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Suriyeli mülteciler birbirlerini dolandırdı
Suriyeli mülteciler birbirlerini dolandırdı
Video Galeri
Tırın dorsesinde kaçakçılık için kullanılan sistem şaşırttı
Tırın dorsesinde kaçakçılık için kullanılan sistem şaşırttı
Video Galeri
İstanbulun göbeğinde ibret verici manzara
İstanbulun göbeğinde ibret verici manzara
Video Galeri
Ters yöne girdi, karşısına araç çıkınca bakın ne yaptı!
Ters yöne girdi, karşısına araç çıkınca bakın ne yaptı!
Video Galeri
Serada yetiştirdiği bamyaların hasadına başladı
Serada yetiştirdiği bamyaların hasadına başladı