Emre Kınay isyan etti: Hiç mi utanmıyorsunuz?

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili yaptığı videolu paylaşımda, isyan etti.

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