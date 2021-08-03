Anasayfa Video Galeriler Gündem Emre Kınay isyan etti: Hiç mi utanmıyorsunuz? Emre Kınay isyan etti: Hiç mi utanmıyorsunuz? 03 Ağustos 2021 Salı Saat: 01:15 Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili yaptığı videolu paylaşımda, isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61086e7840718e52897cc807" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emre Kınay isyan etti: Hiç mi utanmıyorsunuz? Her yer saniyeler içinde yandı: Patlayan kozalaklar yangını böyle büyüttü İşte il il son durum: 9 noktada alevlere müdahale ediliyor Tecavüze edilip vahşice öldürülen Azra'nın arkadaşları böyle anlattı Burak Elmas'dan Falcao ve Feghouli'ye ''kulüp bulun'' mesajı Yangın bölgesinde A Haber ekibine tepki: ''Sayenizde!'' Belediye Başkanı Muhittin Böcek böyle yalvardı: Yanıyoruz yardım edin İstanbul'da sıcaklık 39 dereceye çıktı Dehşete düşüren anlar: Saçından sürükleyip, tekme tokat dövdüler