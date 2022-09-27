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  4. Erdoğan ''Abdülhamit gram yer kaybetmedi'' demişti! Hüseyin Çelik'in sözleri gündem oldu

Erdoğan ''Abdülhamit gram yer kaybetmedi'' demişti! Hüseyin Çelik'in sözleri gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Sultan Abdülhamit gram yer kaybetmedi'' sözleri akıllara AK Partili Hüseyin Çelik'in açıklamalarını getirdi. Çelik, Abdülhamit'in nereleri kaybettiğini anlatmıştı.

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