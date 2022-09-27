Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan ''Abdülhamit gram yer kaybetmedi'' demişti! Hüseyin Çelik'in sözleri gündem oldu Erdoğan ''Abdülhamit gram yer kaybetmedi'' demişti! Hüseyin Çelik'in sözleri gündem oldu 27 Eylül 2022 Salı Saat: 10:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Sultan Abdülhamit gram yer kaybetmedi'' sözleri akıllara AK Partili Hüseyin Çelik'in açıklamalarını getirdi. Çelik, Abdülhamit'in nereleri kaybettiğini anlatmıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6332ab455e67495aea7cf6c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Melek Mosso sahnede saçlarını kesti Mersin'de polisevine hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı Mersin'de polisevine saldırı anı kamerada TRT Belgesel yeni yayın dönemine yepyeni yapımlar ile başlıyor Serdar Ortaç’tan aldatılma itirafı Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır da canlı yayında saçlarını kesti Açıklama geldi, fiyatı duyan çiftçi soluğu orada aldı! İzmir'de kumarbazlara ceza yağdı Yangın çıkan mağazanın ürünleri düşük fiyattan kapış kapış gitti