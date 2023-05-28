Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan ilk açıklama: Bay Bay Bay Kemal Erdoğan'dan ilk açıklama: Bay Bay Bay Kemal 28 Mayıs 2023 Pazar Saat: 20:45 Güncelleme: 28 Mayıs 2023 Pazar 20:45 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde halka hitap etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6473933c2fc253249214a803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baba oğul Gökçeklerden İmamoğlu ve Yavaş'a videolu gönderme AK Parti balkon konuşmasına hazırlanıyor CHP'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık Erdoğan oy kullandıktan sonra para ve oyuncak dağıttı AK Partili grup, polis memuruna saldırdı! Aralarında milletvekili de var Türkiye'nin gururu Merve Dizdar yurda döndü Oyunu kullanan soluğu denizde aldı Oy kullanılan okulda fare paniği Oyunu kullanan Demet Akbağ'ı kızdıran olay: ''O kadar antipatiksiniz ki, yazık''