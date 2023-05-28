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Erdoğan'dan ilk açıklama: Bay Bay Bay Kemal

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde halka hitap etti.

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