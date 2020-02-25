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  3. 25 Şubat 2020 19:25

Esad'ın ordusu yine sivilleri katletti!

Rus ve Esed savaş uçakları İdlib'teki sivil alanları kuzeyden güneye, Binniş'ten Eriha'ya kadar şiddetli şekilde bombalıyor. Misket bombalı saldırılarda 2'si öğretmen 6 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

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