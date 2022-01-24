Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatma Girik hayatını kaybetti Fatma Girik hayatını kaybetti 24 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 12:26 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ee70d8ad9d6228fa426bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Samsun'da facia: Anne ve oğlu yanarak can verdi Avukat Dilara cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Hülya Koçyiğit, Fatma Girik'in ardından gözyaşlarına boğuldu İstanbul'da ''göz göre göre kaza'' kamerada Erman Toroğlu canlı yayında çıldırdı: ''Sana mı soracağım lan!'' Antalya-Konya karayoluna çığ düştü Korku dolu anlar! Yer yarıldı, araç içine düştü Galatasaray'da büyük isyan! Taraftar çıldırdı İrem Derici: ''Bizi bekleyenler, beklemeyin''