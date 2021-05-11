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Filistinli çocuğun babasına vedası yürekleri yaktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda babası ve abisini kaybeden Filistinli çocuğun cenaze törenindeki haykırışı yürekleri yaktı.

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