Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyayı sallayan görüntü Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyayı sallayan görüntü 23 Ocak 2022 Pazar Saat: 22:05 Kendi evinde 1-0 öne geçtiği Trabzonspor'a maç sonunda 2 mağlup olan Galatasaray'da mağlubiyetin şoku yaşanırken, kulüp televizyonu GS TV'de yayın yapan spikerler adeta çıldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61eda6f218f20a4f512e6323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korku dolu anlar! Yer yarıldı, araç içine düştü Galatasaray'da büyük isyan! Taraftar çıldırdı İrem Derici: ''Bizi bekleyenler, beklemeyin'' Bülent Ersoy'dan Anıtkabir komutanının görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama Erdoğan'a yanıt veren AK Partili Şahin'in mikrofonu açık kalınca... Vatandaş kar altında ucuz ekmek kuyruğunda Ankara'da polisten esnafa feci dayak Yanağındaki şişliğin sebebini öğrencince şok oldu Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur