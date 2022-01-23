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Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyayı sallayan görüntü

Kendi evinde 1-0 öne geçtiği Trabzonspor'a maç sonunda 2 mağlup olan Galatasaray'da mağlubiyetin şoku yaşanırken, kulüp televizyonu GS TV'de yayın yapan spikerler adeta çıldırdı.

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