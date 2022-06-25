Anasayfa Video Galeriler Gündem Gece yarısı ortalık savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı var! Gece yarısı ortalık savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı var! 25 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 10:05 Çorlu'da dün gece 2 grup arasında çıkan silahlı kavga ortalığı savaş alanına çevirirken aralarında olaylara müdahale eden polislerin de olduğu 10 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b6b3bed5bf012df5127127" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeşil saha boks ringine döndü! Marmaris yangınının kahreden bilançosu açıklandı İstanbul'un en lüks semtinde dikkat çeken ''Suriyeli'' kuyruğu Canlı yayında kadın cinayetine ''haksız tahrik indirimi'' gerilimi Pınar Deniz sosyal medyada alay konusu oldu: Buzdolabından da çıkabilir Didem Soydan'dan ezan paylaşımı: Bizim hoca bambaşka okuyor İmamoğlu, Erdoğan'ı belediye başkanıyken yaptığı açıklamayla eleştirdi Cübbeli Ahmet cenazede gözyaşlarına boğuldu Kanserin son evresindeki minik sadece 3 motosiklet istedi; bakın ne oldu!