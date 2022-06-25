Gece yarısı ortalık savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı var!

Çorlu'da dün gece 2 grup arasında çıkan silahlı kavga ortalığı savaş alanına çevirirken aralarında olaylara müdahale eden polislerin de olduğu 10 kişi yaralandı.

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