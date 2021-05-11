Genç kız sosyal medyada kabusu yaşadı

Samsun'da sosyal medya üzerinden hem cinsel mesajlarla hem de ölüm tehditleriyle taciz eden zanlı 18 yaşındaki bir genç kızın hayatını kabusa çevirdi.

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