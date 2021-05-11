Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kız sosyal medyada kabusu yaşadı Genç kız sosyal medyada kabusu yaşadı 11 Mayıs 2021 Salı Saat: 12:36 Samsun'da sosyal medya üzerinden hem cinsel mesajlarla hem de ölüm tehditleriyle taciz eden zanlı 18 yaşındaki bir genç kızın hayatını kabusa çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609a5014b0c50d5af8054533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var Bilim Kurulu üyesi Tezer'den bayram uyarısı İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Ölü sayısı 24'e yükseldi Genç kıza sosyal medyadan kabusu yaşattı Manisa'ya şehit ateşi düştü Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var Mescid-i Aksa'da yürek yakan, kan donduran görüntüler Böyle giderse oyuncu kalmayacak... Çukur'da final öncesi bir veda daha... Deniz Akkaya takipçisinden gelen ''Müslüman mısınız?'' sorusuna çıldırdı