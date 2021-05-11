  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Genç kız sosyal medyada kabusu yaşadı

Genç kız sosyal medyada kabusu yaşadı

Samsun'da sosyal medya üzerinden hem cinsel mesajlarla hem de ölüm tehditleriyle taciz eden zanlı 18 yaşındaki bir genç kızın hayatını kabusa çevirdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
Bilim Kurulu üyesi Tezer'den bayram uyarısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Ölü sayısı 24'e yükseldi
Genç kıza sosyal medyadan kabusu yaşattı
Manisa'ya şehit ateşi düştü
Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
Mescid-i Aksa'da yürek yakan, kan donduran görüntüler
Böyle giderse oyuncu kalmayacak... Çukur'da final öncesi bir veda daha...
Deniz Akkaya takipçisinden gelen ''Müslüman mısınız?'' sorusuna çıldırdı