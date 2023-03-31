Günün en korkunç haberi: Evde 6 ceset bulundu

Elazığ'da bir evde 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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