Anasayfa Video Galeriler Gündem Günün en korkunç haberi: Evde 6 ceset bulundu Günün en korkunç haberi: Evde 6 ceset bulundu 31 Mart 2023 Cuma Saat: 15:25 Elazığ'da bir evde 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6426d131d17aa4791f4a5e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konutta işler tersine döndü! O evlerin satılması zorlaştı Tacizciye sokak ortasında baba kurşunu! Böyle vurdu Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen ismi geri çevirdi İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı İstanbul'da sol şeritte arızalanan araç zincirleme kazaya yol açtı Togg’un ilk talihlilerinden biri o oldu: ''2 yıldır bu yüzden araç almadım'' Enkaz altında ekmek paralarını arıyorlar Deprem bölgesinde en acı nöbet... İmamoğlu'ndan ''Atatürk gibi bakan insanlar'' çağrısı