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  3. 28 Ekim 2020 13:50

Hatay'da yangının ardından geriye bu görüntüler kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını 22 saat sonra kontrol altına alındı. Sabotaj ihtimali üzerine gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu sürüyor.

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