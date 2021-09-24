Anasayfa Video Galeriler Gündem Hindistan'da avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonunda dehşet saçtı Hindistan'da avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonunda dehşet saçtı 24 Eylül 2021 Cuma Saat: 18:00 Delhi polisi, avukat kılığında duruşmaya giren kişilerin Jitendra Gogi'ye ateş açtıklarını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614de81b7eb2d429a908f643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Kaçırıldı'' denmişti... 15 yaşındaki kızdan şok açıklama İstanbul'da fabrika yangını Mezarlıkta toprağa gömülü halde canlı bebek bulundu Erdoğan'dan 3 gün arayla 2 farklı açıklama Zafer Partisi Lideri Özdağ; ''Türk Milleti’nin bütünlüğünü tartışmaya açtırmayız'' Erdoğan'dan ABD açıklaması: ''Bu konumda olmamalıydık'' İstanbul'da dehşet! Kediyi boyayıp cama astı, söyledikleri isyan ettirdi! Bakan Özer bağışıklık kazanan öğretmen oranını açıkladı 16 şehri birbirine bağlayacak