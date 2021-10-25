Anasayfa Video Galeriler Gündem Hırsızların oyununu polis böyle bozdu Hırsızların oyununu polis böyle bozdu 25 Ekim 2021 Pazartesi Saat: 10:31 İstanbul'da plakasının bir bölümünü bantla kapattığı kiralık bir araçla geldiği binadaki eve giren hırsız, içeriyi dağıttıktan sonra yaklaşık 20 bin lira ve 2 adet bilezik çalarak kaçtı. Polis hırsızı 36 kamera inceleyip 560 araç tarayarak yakaladı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61765d4ae58070696036d2a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili başkanın ''Kim varsa üye yapın'' sözlerine öyle bir yanıt verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'de akademisyenin bilemediği soru şoke etti Defne Samyeli cesur sahne kıyafetiyle olay oldu ''Mete Başkan'' Teşkilat dizisine dönüşü olay oldu AK Partili isimden ''Döviz kuru ne olursa düşer'' sorusuna olay yanıt Gece yarısı kabusu! Sel gibi şehri yuttu AK Parti ve CHP milletvekili canlı yayında birbirine girdi Fethiye'de korku dolu anlar! 3 yamaç paraşütü pilotu denize çakıldı Mehmet Yalçınkaya ''bu bir emek hırsızlığıdır'' diyerek bu görüntüleri paylaştı