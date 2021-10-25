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Hırsızların oyununu polis böyle bozdu

İstanbul'da plakasının bir bölümünü bantla kapattığı kiralık bir araçla geldiği binadaki eve giren hırsız, içeriyi dağıttıktan sonra yaklaşık 20 bin lira ve 2 adet bilezik çalarak kaçtı. Polis hırsızı 36 kamera inceleyip 560 araç tarayarak yakaladı

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