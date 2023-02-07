Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu kabusu yaşayan Hatay'da sıfır noktasında İmamoğlu kabusu yaşayan Hatay'da sıfır noktasında 07 Şubat 2023 Salı Saat: 23:20 Güncelleme: 07 Şubat 2023 Salı 23:20 Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremin ardından İBB ekipleri AFAD’ın yönlendirmesiyle eşleştirildiği Hatay’da yaraları sarmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e2b2838d4ccd471f319c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir babanın feryadı: Beni çıkartırsanız çocuklarımın yerini gösterebilirim Korkunç anlar: Deprem felaketi otobüs terminalinde böyle hissedildi 24 saat sonra gelen mucize! Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan minik Arda kurtarıldı Eski milli futbolcu Gökhan Zan Hatay'dan canlı yayın açtı: Hatay kaderine terk edilmiş! 4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu Hatay'ın son hali içler acısı! Havadan görüntülendi Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu Bahçeli: ''Sosyal medya farelerine, vandallara göz yummayacağız''