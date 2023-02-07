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İmamoğlu kabusu yaşayan Hatay'da sıfır noktasında

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Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremin ardından İBB ekipleri AFAD’ın yönlendirmesiyle eşleştirildiği Hatay’da yaraları sarmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

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