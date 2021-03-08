Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu’ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü videosu İmamoğlu’ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü videosu 08 Mart 2021 Pazartesi Saat: 09:55 İstanbul Büyükeşhir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili bir video paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6045ca654a3e491a5f432de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Drift magandalarının araçları trafikten men edildi! İstanbul Emniyeti'nden 8 Mart videosu Kılıçdaroğlu ailesinden 8 Mart mesajı: ''Kahroluyoruz'' İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan çarpıcı paylaşım Teşkilat dizisi dün geceye damgasını vurdu İstanbul'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi! Kılıçdaroğlu KYK borçlularına ''seçim müjdesi'' verdi Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 4 yaralı Mansur Yavaş'tan 8 Mart paylaşımı