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  4. İmamoğlu’ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü videosu

İmamoğlu’ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü videosu

İstanbul Büyükeşhir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili bir video paylaştı.

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