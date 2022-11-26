Anasayfa Video Galeriler Gündem İndirimi duyunca adeta gözleri döndü! İzdihamda 2 kadın hastanelik oldu İndirimi duyunca adeta gözleri döndü! İzdihamda 2 kadın hastanelik oldu 26 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 14:00 İzmir Buca'da bir mağazada indirimli halı satılacağını duyan vatandaşlar izdihama neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6381f1d221b83d664d353993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bartın'da ırmak suyu yükseldi; yol çöktü Fatih Terim'in annesine veda! Futbol ve siyaset dünyası cenazeye akın etti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Para istedikleri kişileri dövüp bıçakladılar ''İcralık araç'' çetesinden akıl almaz vurgun Yine bir yolcu otobüsü kabusu! Çok sayıda yaralı var Sürücüsüz beton mikserinin inanılmaz kazası kamerada Konya’daki hayvan barınağında bir skandal daha! İstanbul'da dehşet! 2'si kadın 3 kişi işkence edilip öldürüldü Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Sayın Erdoğan emekli olacak