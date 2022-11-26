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  4. İndirimi duyunca adeta gözleri döndü! İzdihamda 2 kadın hastanelik oldu

İndirimi duyunca adeta gözleri döndü! İzdihamda 2 kadın hastanelik oldu

İzmir Buca'da bir mağazada indirimli halı satılacağını duyan vatandaşlar izdihama neden oldu.

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