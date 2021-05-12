Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 08:50 İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’nın Bab Al-Silsila Kapısı yakınlarında yeniden Filistinlilere saldırdığı bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609b6cab5871f864ce2148d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Netanyahu OHAL ilan etti Sahur vakti İstanbul'da korkunç kaza İstanbul'da tam kapanmada Kudüs'e destek konvoyu Tutuklanması için kampanya başlatılan Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken aşı açıklaması Tam kapanmada görüntülü mezarlık hizmeti Filistinli çocuğun babasına vedası yürekleri yaktı 2021 yılından utandıran Türkiye manzarası... FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada FSM'de tek teker faciası kamerada