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  4. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’nın Bab Al-Silsila Kapısı yakınlarında yeniden Filistinlilere saldırdığı bildirildi.

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