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İstanbul Boğazı turkuaza büründü

Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı görenleri kendine hayran bıraktı.

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