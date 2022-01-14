Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı turkuaza büründü İstanbul Boğazı turkuaza büründü 14 Ocak 2022 Cuma Saat: 17:40 Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı görenleri kendine hayran bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e18b7dc517b83abe33efb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da can pazarı! Dehşet dolu anlar kamerada Yasaklı köpek ırkları için son gün Akşener, Mansur Yavaş'ı ziyareti sonrası soruları yanıtladı 10 TL'ye ''ölüm'' ticareti! İstanbul'un 2021 yılı asayiş karnesi açıklandı PKK'lı terörist kardeşler yakalandı Bilim Kurulu Üyesi Özlü: ''Omicron dalgasının yükselme konumundayız'' Uludağ'da sömestr hareketliliği! Rezervasyonlar dolmak üzere Doğu Karadeniz karlar altında! Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı