Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da genç kadın kabusu yaşadı! O anlar kamerada İstanbul'da genç kadın kabusu yaşadı! O anlar kamerada 11 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 08:40 İstanbul Sarıyer'de milyonluk rezidansların bulunduğu bir sitede genç bir kadın 7 köpeğin saldırısına uğradı. Genç kadının yardıma bir kişi koşarken, yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f4966b0a547c68b436b05b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suudi Arabistanlı iş insan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi överken kalp krizi geçirdi Yeni Çiftlik Bank mı? 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen firmayı böyle bastılar Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile görüntülendi Yunanistan Ege'de yine suç üstü yakalandı İBB de, Meteoroloji de, AKOM da uyarmıştı! Şiddetli sağanak İstanbul'u vurdu Türkiye'nin denizlerdeki gururu SİDA için seri üretime başlandı Yasadışı sanal bahisin altından onlar çıktı! 62 gözaltı var! Uçak otoyola araçların içine düştü Sevilay Yılman: ''İleişim fakültelerini kapatın''