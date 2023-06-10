Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada 10 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 11:35 Güncelleme: 10 Haziran 2023 Cumartesi 11:35 İstanbul'DA trafikte hareket halindeki hafif ticari araca maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648435cd0bba0a615079ba53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada... Yılın yarısında görme şansınız yok! Hadise'den cesur dans şov... İzleyen başa sarıp tekrar izledi DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgası dehşeti Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminden ilk fragman Fatih Portakal'dan canlı yayına damgasını vuran sözler Protesto yürüyüşünde polisten ''yanlışlıkla'' gözaltı MKE roket ve patlayıcı fabrikasında yangın İstanbul'un tarihi semtinde büyük yangın