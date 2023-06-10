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  4. İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada

İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada

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İstanbul'DA trafikte hareket halindeki hafif ticari araca maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

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