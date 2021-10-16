Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü İstanbul'da korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü 16 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 17:36 İstanbul'Da Kağıthane'de, temel kazma çalışmaları yapılan inşaatta toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616ae355d38bc23ed573a393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan ile Merkel arasında dikkat çeken ''başkanlık'' sistemi diyaloğu Ekrem İmamoğlu'na Diyarbakır'da coşkulu karşılama Türkiye'nin kuş cenneti şimdi moloz cenneti oldu Okan Bayülgen'den yine ortalığı karıştıracak! ''O kadar büyük yalan ki...'' Bürokratlara rest: ''Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız'' Elazığlı depremzede isyanını İmamoğlu'yla paylaştı: ''Kendi ülkemde açım'' Zamma 1 kala benzin istasyonlarında korkutan görüntü Vücudundaki sırrı keşfettiğinden beri gece gündüz tarlaları dolaşıyor Oğuzhan Uğur'un Bakan'ın sözlerine sert yanıt