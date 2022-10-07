İstanbul'da ''park yeri'' meydan savaşı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Beylikdüzü'nde park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Taşlı ve sopalı kavgada mahalle bir anda karışırken çok sayıda kişi yaralandı.

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