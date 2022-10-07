Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''park yeri'' meydan savaşı! Çok sayıda yaralı var İstanbul'da ''park yeri'' meydan savaşı! Çok sayıda yaralı var 07 Ekim 2022 Cuma Saat: 07:50 İstanbul Beylikdüzü'nde park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Taşlı ve sopalı kavgada mahalle bir anda karışırken çok sayıda kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633fb00879f8ee207443e473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan Macron'a: ''Gel seni de alalım Türk Birliği'ne'' Kulaklıkla yürürken tren çarptı! O anlar kamerada Bülent Arınç'tan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifi için dikkat çeken sözler Kız öğrenci yurdunda feci ölüm! Genç kızın cesedini görünce fenalık geçirdiler Ümit Özdağ: ''Kılıçdaroğlu Erdoğan'a gollük pas verdi. Bunu ancak iyi bir AKP'li yapar'' Marmaray’da vatandaşı isyan ettiren arıza İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unutunca olanlar oldu! Şampuan ve deodorant içip hastanelik oldu Erdoğan'ı belgelerle yalanladı: ''Özür dile Erdoğan''