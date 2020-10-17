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  3. 17 Ekim 2020 17:05

İstanbul'da pompalı dehşeti kamerada!

Beyoğlu'nda aralarında husumet bulunan taraflar karşı karşıya gelince ortalık savaş alanına döndü. Kavgada vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

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İstanbul'da ''pes'' dedirten kazada aracın motosiklete çarpma anı kamerada
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