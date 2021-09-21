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İstanbul'da tarihi topun içine sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

Fotoğraf çektirmek için İstanbul Beşiktaş'ta yer alan savaş topunun içine giren kişi bir daha çıkamadı. İtfaiye ekipleri sıkışan kişiyi bulunduğu yerden kurtarılabildi.

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