Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tarihi topun içine sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı İstanbul'da tarihi topun içine sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı 21 Eylül 2021 Salı Saat: 14:11 Fotoğraf çektirmek için İstanbul Beşiktaş'ta yer alan savaş topunun içine giren kişi bir daha çıkamadı. İtfaiye ekipleri sıkışan kişiyi bulunduğu yerden kurtarılabildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6149bdcb5b42851a462b5bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan’ın metin yazarı ''pişmanım'' dedi Göğüs silikonu uğruna çocuklarından vazgeçti, savunması pes dedirtti 1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi 8 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı kararı Bozuk aşı iddiası kenti karıştırdı! Valilik'ten açıklama: Yeniden aşılama yapılacak Ehliyet sınavında pes dedirten olay! Kopya girişimi hastanede bitti Güldür Güldür Show'un yeni bölümleri için yayın tarihi belli oldu ''Barınamıyoruz'' diyen öğrencilere gözaltı Şaka yapayım derken otomobille yeğenine çarptı